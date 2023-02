Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind producția de gaze naturale și punerea in producție de noi sonde.Cu acest prilej, a fost prezentata implicarea Romgaz in proiectele off-shore la Marea Neagra, inclusiv…

- Exxon Mobil da in judecata Uniunea Europeana, din cauza taxei speciale impuse grupurilor petroliere. Gigantul american susține ca executivul UE nu are autoritatea de a impune taxe și contesta utilizarea procedurii de urgența. Gigantul petrolier american ExxonMobil a contestat propunerea Comisiei Europene…

- „Suntem la finalul unui an care va marca cu siguranța istoria Europei moderne. In luna februarie, Rusia a invadat Ucraina și a generat cea mai mare criza de securitate a generației noastre. Amenințarea valorilor și a propriului mod de viața erau lucruri care pana atunci nu puteau fi luate in calcul.…

- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Nicu Popescu nu reușește sa explice clar de ce R. Moldova ramane in CSI daca Chșinaul oricum nu mai participa la reuniunile regulate ale Comunitații controlate de Moscova. „Din punct de vedere legal, practic, toata legislația interna, dar și acordurile internaționale, de foarte mulți ani, sunt semnate…

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița a participat, joi, la conferința internaționala „Aderarea Republicii Moldova la Zona Unica de Plați in Euro – realizari și perspective”. Evenimentul, organizat de Banca Naționala a Moldovei, a reunit reprezentanți ai comunitații prestatorilor de servicii de plata din…

- Comisia Europeana a anunțat vineri un acord de suplimentare cu un miliard de euro a finanțarii Coridoarelor Solidaritații UE pentru Ucraina, strategice in acest moment pentru transportul și comerțului ucrainean in razboiul anceput de Rusia. Intr-o prima etapa, Comisia Europeana va aloca urgent 250 de…