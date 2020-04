Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, solicita Guvernului dublarea fondurilor alocate programului ''Rabla'' in anul 2020, iar 80% din aceasta suma sa vizeze autoturismele fabricate in Romania.



"Romania aloca in fiecare an o suma importanta pentru programul de reinnoire a parcului auto (Programul Rabla - cum este cunoscut). In acest an, suma este de aproape o jumatate de miliard de lei. Solicit Guvernului sa dubleze suma pentru Programul Rabla, iar 80% din aceasta suma sa fie dedicata pentru autoturismele fabricate in Romania! Este o masura pe o perioada limitata,…