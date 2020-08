Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu spune ca situația economica va deveni mult mai grea pentru ca Executivul nu marește pensiile și alocațiile conform legii. Liderul ALDE susține ca „pentru a salva locurile de munca trebuie sa marim veniturile”. „Guvernul Iohannis-Orban testeaza prin media aservita varianta maririi…

- "Ma enerveaza maximum mirarea asta falsa pe care o afișeaza guvernanții cand se raporteaza creșteri ale numarului de infectați cu coronavirus. Oare la ce se așteptau ei dupa ce viața a revenit cat de cat la normal? In condițiile in care oamenii au inceput sa circule cu transportul in comun, sa se…

- "Era cat pe ce sa spun, in deschidere, ca PNL a furat startul campaniei electorale, dar aș fi spus un mare neadevar, pentru ca, de fapt, de cand a venit la guvernare PNL este DOAR in campanie electorala. Rar mi-a fost dat sa vad un guvern care baga totul in claxon și aproape nimic in motor. Dar așa…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Ludovic Orban "dispretuieste" industria ospitalitatii si "sacrifica" zeci de mii de locuri de munca. "Orban dispretuieste industria ospitalitatii si ii batjocoreste pe reprezentantii ei cu orice ocazie! Guvernul Orban a hotarat,…

- "Stiu, o sa fiu pus la colt de oamenii sistemului, de politrucii Guvernului, de analistii care isi iau soldele de la padure, de toti neavenitii care nu au creat un loc de munca si nu au platit o chenzina in viata lor, dar realitatea este cea pe care v-o spun: marirea pensiilor cu 40% poate fi una…

