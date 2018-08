Tăriceanu, anunț GRAV: “Există deja suficiente probe!” Acesta sustine ca misscarile de starda sunt „cutii de rezonanta ale unor grupari politice ce ocupa de regula functii la varful statului, dar si ale unor institutii de tip special, atat parchete, cat si servicii”, potrivit Agerpres. „De vreo doua decenii si-a facut simtita prezenta in lumea occidentala, in democratiile reprezentative, o alta forma de violenta colectiva: violenta strazii, a miscarilor de tip Occupy, Rezist, Indignados, Uniti salvam. Nu este vorba cel mai adesea decat de o violenta de limbaj si de atitudine. Inca rar, din fericire, aceasta violenta ia forme agresive, amintind de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

