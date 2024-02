Stiri pe aceeasi tema

- 2.02.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Reuniunea comuna a Guvernelor Romaniei si Italiei este inca un prilej excelent sa lucram impreuna pentru cetatenii nostri si pentru a oferi noi parghii de colaborare investitorilor din cele doua tariPremierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul…

- Fermierii din mai multe județe care protesteaza langa București au o noua intalnire cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Discuțiile se poarta la Palatul Victoria și au inceput la ora 13:30.De o luna, protestatarii din agricultura și din transporturi sunt…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri la Palatul Victoria, noi consultari cu reprezentantii Confederatiilor din sectorul transporturilor cu privire la solutiile pregatite de Guvern ca raspuns la revendicarile formulate. Nu este insa clar daca reprezentantii Confederatiilor sunt considerați drept…

- Tarifele polițelor RCA vor fi plafonate inca 6 luni de Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca 6 luni. Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca in perioada in care romanii au stat inchisi in case, in perioada pandemiei de Covid, in Romania s-au intampat ”cele mai mari grozavii” si ca in tot acest timp s-a furat. Ciolacu a afirmat ca cei de la DNA i-au atras atentia ca pune presiune, cand a solicitat adevarul…