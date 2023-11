Târgul „Produselor din Balcani” începe azi la USAMVB In perioada 22-26 noiembrie 2023, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara București (USAMVB), se desfașoara un eveniment care marcheaza dezvoltarea rurala in Balcani și va cuprinde mai multe acțiuni, intre care și Targul „Produselor din Balcani”. Cea de-a II-a conferința „Pro Rural”, alaturi de evenimentul cultural intitulat „Dor de Vatra Romaneasca” – VATDOR și expoziția cu vanzare Targul „Produselor din Balcani” reprezinta cei trei piloni ai seriei de evenimente gazduite de USAMV București in perioada 22-26 noiembrie, pentru a marca dezvoltarea rurala in Balcani. Conferința… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

