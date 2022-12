Stiri pe aceeasi tema

- Craiova este orașul din Romania care a adus din nou mandrie romanilor, dar de data aceasta a ajuns pe podium in topul celor mai frumoase Targuri de Craciun din Europa. ”Inima” Olteniei s-a clasat pe locul 3 la Best Christmas Market 2023, potrivit rezultatelor anunțate oficial joi seara, 8 decembrie.

