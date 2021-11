Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din București iși deschide porțile vineri, 26 noiembrie, iar locuitorii capitalei il pot vizita fiecare zi a saptamanii, pana la 26 decembrie, cand iși va inchide porțile. Tot vineri, Primaria Capitalei da startul sarbatorilor de iarna prin aprinderea iluminatului festiv pe marile…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Dupa un an fara astfel de evenimente de iarna, acum, Nicușor Dan spune ca in Capitala exista mari șanse ca Targul de Craciun sa aiba loc, insa a ținut sa precizeze ca acesta nu va fi subvenționat de Primaria Capitalei. Iar in ceea ce privește evenimentul de la Sibiu, aici totul este clar, va avea loc…