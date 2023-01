Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau va organiza un Targ de Marțișor la Centrul Iazul Morilor, in perioada 23 februarie-7 martie. „Targul primaverii 2023 va fi cu totul special pentru ca toate marțișoarele vor fi create de cei mai talentați și indemanatici elevi din toate unitațile de invațamant din orașul nostru,…

- In aplicarea HCL nr. 391/2022, Primaria muncipiului Ramnicu Valcea organizeaza licitația cu strigare in vederea atribuirii amplasamentelor pentru desfasurarea comertului stradal specific ocazionat de Targul „Martisor 2023”. Cele 84 de amplasamente: 48 in zona centrala (Scuarul Mircea cel Batran); 26…

- Un numar de 325 de batrani singuri din Miercurea-Ciuc vor primi pachete de Craciun, care au fost donate in cadrul unei colecte organizata de Primarie, in parteneriat cu Asociatia de Intrajutoare Caritas Alba Iulia si Serviciul de Ajutor Maltez si la care au participat parinti si elevi de la sapte…

- Moș Craciun va veni și in acest an la școlile din comuna Șcheia dar și la Primarie. Așa cum ne-a informat primarul Vasile Andriciuc, vor fi distribuite 725 de pachete catre elevi și 160 catre cadre didactice, funcționarilor publici din Primarie și personalului contractual valoarea totala fiind de 57.142,06…

- Elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, profilul servicii, de la Liceul Tehnologic Sebeș, coordonați de doamnele profesoare Adina Stanciu și Mirela Cimpean, au fost recompensați și in acest an pentru creativitate, inițiativa și spirit de echipa. Aceștia au obținut rezultate excelente la cea de-a V-a ediție…

- Organizata de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul Multimedia și Centrul de eLearning, cea de-a VIII-a ediție a competiției Interactive Digital Media Student Contest 2022 a reunit, atat online, cat și fizic, elevi din liceele din Romania, studenți la licența, master sau doctorat din cadrul…

- ACTIVITATE… Centrul Cultural Podul Inalt Muntenii de Jos, cu sprijinul Primariei și al Consiliului Local Muntenii de Jos, organizeaza sambata, cu prilejul “Zilei Internaționale a Studenților”, incepand cu ora 16.00, un targ educational ce se va desfașura in incinta Centrului Cultural. La manifestare…