Țara umilinței: Bătrânii sunt nevoiți să vândă vechituri în stradă ca să nu moară de foame CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Zile numarate au mai ramas pana la alegerile parlamentare anticipate, așa ca discursurile politice inflacarate devin tot mai rasunatoare la Chișinau. Doar ca cetațenii simpli, nevoiți sa infrunte zilnic saracia lucie in care traiesc, par dezgustați, amarați, obosiți de promisiuni și lideri politici care le vand iluzii. Departe de forfota de pe scena politica, batranii care primesc pensii mizere sunt mai degraba preocupați sa-și faca un ban in plus ca sa supraviețuiasca. Este și cazul acestei femei pe nume Dina, in varsta de 85 de ani, care iși vinde florile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

