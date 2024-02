Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, a avut loc vineri dimineața pe strada Soarelui din Bistrița. Conform ISU Bistrița-Nasaud, un echipaj de pompieri cu autospeciala de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit in municipiul Bistrița, strada Soarelui, la un accident…

- SC SUPLIMENT SRL, titular al activitații ”Activitați auxiliare pentru producția vegetala; Activitați de recoltare; Activitați dupa recoltare; Pregatirea semințelor; Comerț cu ridicata al produselor chimice”, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizației de mediu pentru…

- Piața imobiliara din Cluj-Napoca șocheaza din nou, de aceasta data cu un apartament mobilat, utilat și amenajat in stil „clasic”, oferit spre inchiriere. In prima faza, pare ca suna bine, nu? Mai ales daca ești un iubitor al stilului clasic, dar problema este ca acest „clasic” inseamna, de fapt, vechi…

- Piața imobiliara din Turda ramana inca in limitele decenței cand vorbim de condiții vs preț, ceea ce este destul destul de impresionant avand in vedere prețurile exorbitante ale imobiliarelor din Cluj-Napoca. De ce ne raportam la Cluj-Napoca cand vorbim de piața imobiliara din Cluj? Pentru ca orașul…

- Un accident rutier a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18:30, in Piața 14 Iulie, in zona intersecției cu strada Traian Grozavescu, din cartierul Grigorescu, intre doua autoturisme.In urma impactului puternic, o mașina de la o firma de livrari a ajuns in stalpul semnului trecerii de pietoni, iar…

- Incendiul a izbucnit la un apartament de la etajul 6 al unui bloc situat pe Calea Dorobanților din București și s-a manifestat cu flacara și degajari de fum, potrivit ISU București-Ilfov. Opt persoane care au fost afectate de fum au primit asistența medicala la fața locului, iar doua dintre acestea…

- Un șofer din Cluj-Napoca s-a intalnit cu o camila pe un drum care leaga municipiul de comuna Feleacu. Conform Știri de Cluj, camila provine de la Wonderland Resort, care a adus-o din Austria in comuna Feleacu, unde complexul vrea sa faca un parc zoo. „Este de la noi din curte. Am adus-o, acum doi…