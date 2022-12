Țara în care sexul în afara căsătoriei este infracțiune. Delațiunea este încurajată Parlamentul indonezian este asteptat sa adopte luna aceasta o noua lege penala care va pedepsi sexul in afara casatoriei cu inchisoare de pana la un an, inclusiv pentru straini, iar mediile de afaceri sunt ingrijorate de impactul pe care l-ar putea avea in special asupra turismului, relateaza BBC. Bambang Wuryanto, un politician implicat in acest proiect, a declarat ca noul cod penal ar putea fi adoptat chiar saptamana viitoare. Legea, daca va fi adoptata, se va aplica atat cetatenilor indonezieni, cat si strainilor.Pedeapsa pentru adulter poate intra in vigoare doar daca exista parti care depun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

