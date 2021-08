In Indonezia, doar persoanele vaccinate au voie sa intre in mall. Aceste spații pot functiona doar la 25% din capacitate și doar cei care fac dovada imunizarii pot avea acces, relateaza Reuters. Clientii trebuie sa dovedeasca, prin intermediul unei aplicatii instalate pe telefonul mobil, ca au fost inoculati cel putin o data. Conform datelor oficiale, doar aproximativ 1 din 5 indonezieni au primit cel putin un vaccin impotriva COVID-19, in cadrul unei campanii nationale de vaccinare ce a fost lansata in luna ianuarie. “Este o masura pozitiva pentru mall-uri. Astfel vizitatorii pot fi siguri ca…