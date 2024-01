Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile in Elveția fara pașaport vor deveni realitate. Berna va desființa controalele documentelor pe aeroporturile sale pentru toți pasagerii din Romania, incepand cu 31 martie. Masura vine in urma aderarii parțiale a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, doar cu frontierele aeriene și maritime.…

- O masa de aer cald afecteaza sud-vestul și vestul Europei, aducand temperaturi deosebit de ridicate in zone precum Portugalia și Spania.Astazi se anunța temperaturi maxime de 25...28 de grade Celsius, anticipandu-se noi recorduri termice in aceste regiuni. Pe plajele din Portugalia și Spania,…

- Meteorologii au anunțat de Craciun s-a batut recordul de temperatura. Pe litoral a fost atat de cald, incat unii turiști au facut baie in mare. Meteorologii au anunțat ca, de Craciunul acesta, s-a batut recordul de temperatura din Capitala. Anul trecut pe 25 decembrie au fost cu 2 grade mai puțin, adica…

- In multe tari din Europa sunt acum temperaturi de vara, desi mai sunt doar cateva zile pana la Craciun. In Spania, Valencia a inregistrat un nou record de temperatura pentru decembrie: 27,3 grade Celsius. Cu doua grade peste maxima precedenta, care data din 2003. Nu este singurul oras cu temperaturi…

- Temperaturi de vara in plina iarna, in Spania. Sambata și duminica, oamenii au mers la plaja și chiar au facut o baie in Marea Mediterana. In Murcia și Valencia a fost cel mai cald: 28 de grade Celsius.

- Daca credeți ca destinațiile europene de vacanța au fost aglomerate in acest an, aveți dreptate. Cu un turism in plina expansiune pe tot parcursul anului 2023, numarul de vizitatori din Europa este in sfarșit la același nivel cu cel de dinainte de pandemie. Asta nu inseamna ca peisajul a ramas la fel…

- Sunt europeni care lanseaza ideea ca in casele oamenilor ar trebui sa fie o temperatura de 17 grade celsius. Nemții sunt cei care cred ca aceasta ar fi o temperatura optima.In argumentarea acestei recomandari, oficialii europeni spun ca menținerea unei astfel de temperaturi in interiorul casei ar…

- De la ger naprasnic la vara tropicala… Vremea din Europa are multe de oferit in acest moment, mai ales in ceea ce privește temperaturile. Luni, in localitatea Latnivaara din nordul Suediei, temperatura maxima nu a depașit minus 24 de grade nici macar la pranz. In schimb, lucrurile aratau cu totul altfel…