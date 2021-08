Oficial!: Focuri de arma in Constanta! Șofer arestat preventiv. Decizia nu este definitiva (video)

Politistii rutieri au tras opt focuri de arma, atat in plan vertical, cat si in directia anvelopelor.Sambata dimineata, in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au efectuat semnal… [citeste mai departe]