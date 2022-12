Țara care nu sărbătorește Crăciunul, dar beneficiază mult de pe urma lui Craciunul este o sarbatoare creștina. In China, de exemplu, Craciunul nu este o sarbatoare naționala. Cele mai populare religii acolo sunt budismul, taosimul și islamul. Bineințeles, exista și creștini (catolici și protestanți), dar intr-un numar mai mic. China e in același timp fabrica lumii. Multe dintre produsele pe care le vedem in comerț, in mall-uri, cadourile cumparate pentru cei dragi se fac acolo. Așadar, China face bani de Craciun. Datele pe export ne arata exact asta, ca in lunile octombrie, noiembrie de obicei cresc exporturile. Mereu au fost varfuri. source: tradingeconomics.com… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

