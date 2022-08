Stiri pe aceeasi tema

- Turcia si-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon. Moscova si Ankara sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in afaceri si in special in comertul cu energie, in fata sanctiunilor occidentale, relateaza Reuters, citat de news.ro . Rusia și-a menținut statutul…

- Comertul dintre Turcia si Rusia este in plina expansiune inca din primavara, deoarece companiile turcesti care nu aveau interdictie de a avea relatii cu omologii rusi au intervenit pentru a umple golul creat de intreprinderile UE care au parasit Rusia dupa invazia Ucrainei de la inceputul acestui an.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…

- Olaf Scholz spune ca ceea ce-l sperie ce-l mai tare pe Vladimir Putin este perspectiva unei societați democratice ce ar putea transforma Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se teme de „scanteia democrației” care se raspandește in țara sa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Potrivit acestuia,…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…