Firmele de lux din SUA au fost in mod constant in urma firmelor europene, limitandu-le capacitatea de a concura mai bine. Grupul european LVMH, cotat la bursa din Paris, detine 75 de marci, inclusiv firma americana de bijuterii Tiffany si casele de moda Louis Vuitton si Dior. Acordul de joi va aduce sub un singur acoperis marcile de lux mai accesibile ale Tapestry Kate Spade, Stuart Weitzman si marcile Jimmy Choo si Versace ale Capri. ”Amploarea pare sa fie din ce in ce mai importanta in lux, avand in vedere resursele pe care marile conglomerate le pot aloca pentru dezvoltarea marcilor lor mai…