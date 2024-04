Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit tabloidului britanic The Mirror, expertul in limbajul corpului Judi James a analizat clipul in care Kate Middleton anunța ca sufera de cancer, observand detalii neașteptate. Expertul in limbajul corpului, Judi James, a remarcat ca Kate Middleton, aflata pe o banca și imbracata lejer intr-un…

- Lacul Horgesti a facut senzație pe rețelele de socializare prezentand cei mai mari crapi prinsi in toamna trecuta. Pe pagina oficiala de Facebook a lacului, au fost postate imagini spectaculoase cu crapi uriași, greutatea acestora depașind 25 de kilograme, captura realizata in timpul navodirilor din…

- Florin Gardoș, campion cu FCSB in 2013 și 2014, a povestit ce traia la meciurile cu Rapid, pe vechiul stadion din Giulești. Rapid primește vizita roș-albaștrilor sambata, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Giuleștenii au preferat sa joace pe cel mai mare stadion din țara pentru ca cererea de bilete…

- 'Regina Intumericului' dezvaluie ce a vorbit cu Mioara Roman dupa moarte - Gabriela Lucuța: Spioritele doar imi transmit „Regina Intunericului”, cea care s-a ocupat de inmormantarea Mioarei Roman, a vorbit, la Romania TV, despre detaliile neștiute din culisele inmormantarii Mioarei Roman. Mai mult,…

- Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a aratat, marți, ca țara sa a reușit sa opreasca ”o operațiune hibrida” a serviciilor de securitate rusești pe teritoriul estonian, conform mediafax. "Știm ca Kremlinul țintește toate societațile noastre democratice", a aratat Kallas, intr-o postare pe rețeaua de…

- Ședința coaliției de guvernare, pe tema comasarii alegerilor, s-a intrerupt brusc, luni seara. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a venit in fața colegilor din PNL și le-a explicat care au fost discuțiile și cum s-au purtat negocierile. Conform surselor din PNL, Nicolae Ciuca le-a spus colegilor sai ca…

- Tentativa de omor, duminica, la Sambateni, acolo unde un tanar de 23 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice și-a lovit victima cu parul in... The post Tentativa de omor la Sambateni. Victima, lovita cu parul in cap pana a cazut inconștienta appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- 6 interventii estetice care vor fi in voga in 2024 „La inceputul fiecarui an, observam o creștere a numarului programarilor pentru diferite intervenții estetice. Luna ianuarie este mult mai liniștita pentru toata lumea, astfel ca mulți pacienți apeleaza acum la intervenții estetice minim invazive sau…