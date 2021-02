Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trebui sa gestioneze durabil pe termen lung populatia de urs si sa aiba interventii in cazul in care este nevoie, asa cum au facut Polonia si toate celelalte state membre, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, in comisiile parlamentare reunite pentru

- Autoritațile urmeaza sa analizeze o eventuala taxa in privința deșeurilor de plastic, dar se incearca sa nu se puna toata povara pe umerii producatorilor, conform declarațiilor lui Tanczos Barna, ministrul Mediului. Potrivit acestuia, undeva pe la sfarșitul lunii mai vor avea propunerea formulata și…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca Directiva Europeana privind Habitatele interzice uciderea deliberata a ursilor in Romania, dar, prin derogare, se poate „interveni” in populatia ursilor in cazurile in care se constata ca respectivele animale au atacat oameni.

- Reputația berii in Romania a crescut cu peste 6 procente din 2018 in 2020, arata un studiu realizat in 29 de state europene de asociația Berarii europeni. Conform acestuia, și pasiunea femeilor pentru bere a cescut in Romania. Potrivit studiului Reputation RepTrak Pulse realizat in 29 de state…

- In premiera pentru Romania, specialiști internaționali, membri ai Consiliului științific al Asociației “Pur și simplu verde”, au prezentat viziunea și strategiile necesare a fi aplicate pentru combaterea schimbarilor climatice și dezvoltarea unei economii durabile, care sa susțina progresul economic,…

- Partidul Ecologist Roman saluta poziția ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna cu privire la faptul ca “taierile ilegale reprezinta criminalitate organizata” si recunoasterea de la cel maiinalt nivel ministerial ca exista o “increngatura dintre un padurar, un primar, un politist,…

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie, alaturi de celelalte state UE, primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19, afirma autoritatile. Persoanele vaccinate vor primi o…