- Accident groaznic in Arad. Un barbat tanar, de profesie medic, a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si a lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona…

- Un cunoscut medic stomatolog din Timișoara a murit decapitat la o balastiera din Zabrani. Acesta, impreuna cu prietena sa in varsta de 22 de ani au dorit sa se distreze cu skijetul. Au incercat pe mai multe balastiere, dar au fost opriți de catre paznici. Au ajuns la Zabrani, unde nu i-a oprit nimeni.…

- Un tanar de 29 ani din Timis a murit sambata, 19 august, fiind decapitat in timp ce se plimba cu skijetul in localitatea aradeana Zabrani, informeaza Critic Arad.Accidentul a avut loc sambata, 19 august, in jurul orei 16.41, in localitatea aradeana Zabrani, in zona balastierei. La fata locului, echipajul…

