- GHINION…. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat cinci localnici, din zona de frontiera Berezeni, care au furat un sistem de alimentare cu energie electrica al unui gard perimetral din zona de responsabilitate a politistilor de frontiera. Politisti de…

- Un pensionar din Iasi este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volan desi avea permisul de conducere suspendat. O patrula de politie l-a depistat in trafic si l-a oprit, dupa ce a incalcat mai multe reguli de circulatie. "La data de 30 ianuarie 2023, politistii Sectiei 6 au oprit in trafic, un autoturism…

- GHINION… Doi vasluieni din zona localitații Poșta Elan, comuna Vutcani, au fost prinși la baconat pe zona de frontiera, de catre un echipaj de poliție de frontiera aflat in misiune de patrulare. Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni efectueaza acum cercetari „cu privire la…

- Cei doi libanezi au fost filmați cu camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Ostrov au depistat, pe 12 ianuarie, in zona localitații Carvan, doi cetateni straini care se deplasau pe jos dinspre…

- PICAT LA TESTUL FIOLEI… Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat, vineri dimineața, in sistem integrat, pe drumurile publice din județul Vaslui, pentru verificarea transportului public de persoane. Polițiștii au verificat peste 45 de autovehicule de transport…

- Un craiovean care a fost prins de trei ori intr-o singura noapte in timp ce conducea mașina sub influența alcoolului a fost condamnat la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de persoana inculpata. Acesta a fost gasit vinovat de pentru comiterea…

- TUPEU!… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui cetatean din R. Moldova care, in ciuda faptului ca nu avea dreptul de a conduce autovehicule, a prezentat cu tupeu la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In Punctul…