- Ieri, in jurul orei 17, Politia din Petrosani a fost sesizata in legatura cu disparitia lui Viorel Slabu, un barbat in varsta de 56 de ani, din municipiu. Acesta a plecat marti, in jurul orei 14, voluntar, de la locuința sa situata pe strada Cucului, din Petroșani. Semnalmente: par tuns scurt, inceput…

- Vamile din vestul țarii au fost aglomerate joi dimineața din cauza sistemului informatic al parții maghiare. Numai la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II,... The post Vamile din vestul țarii, aglomerate din cauza sistemului informatic al parții maghiare appeared first on Special Arad · ultimele…

- CFR SA a anunțat ca sambata, la ora 9.40, s-a reluat circulația pe tronsonul de cale ferata Drobeta Turnu Severin-Prunișor, unde in cursul nopții de vineri spre sambata au fost inregistrate mai multe defecțiuni din cauza vremii nefavorabile. „La ora 9.40 s a redeschis circulația feroviara pe relația…

- Un puternic seism s-a produs marți seara, in jurul orei 20.26, in vestul Romaniei, acesta resimțindu-se și in județele din norul țarii. Potrivit datelor transmise de catre Institutul de Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine de 5 pe scara Richter, producandu-se in zona dintre Arad și Timișoara,…

- A fost cod portocaliu de precipitatii si inundatii, astazi, in judetul Hunedoara. Nu a durat mult ca apa sa-si faca aparitia in gospodariile unor familii si chiar intr-un magazin. Pompierii militari au intervenit pentru mai multe astfel de situatii in Orastie, Hateg si municipiul Hunedoara. Astfel,…

- Meteorologii au emis joi, 1 iunie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, in vestul țarii și in zonele montane.Potrivit ANM, pana joi, la ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…