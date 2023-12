Tânăr din Calafat, condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat, inainte de Craciun, un tanar de 24 de ani, din Calafat, deferit justiției pentru comiterea infracțiunii de omor. Inculpatul a primit o peeapsa de 10 ani de inchisoare pentru fapta comisa. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2022, tanarul i-a taiat gatul unui barbat de 56 de ani, din localitate. Polițiștii doljeni au explicat ca cel care a sunat la 112 a fost chiar autorul crimei. ”Polițiștii din Calafat au fost sesizați, pe 21 noiembrie 2022, prin apel de urgența 112, de un tanar de 23 de ani, din localitate, ca, in timp ce se afla in satul Golenți,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

