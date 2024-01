Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE la Aiud: Un tanar de doar 31 de ani, agent din trupele SASS, a murit subit la ieșire din Penitenciar Dreghici Alexandru Cristian, un tanar de doar 31 de ani, care lucra in cadrul Penitenciarului Aiud, a murit luni, 8 ianuarie, pe neprevazute. Tanarul era agent operativ la SASS (Structura Asociata…

- Tragedie la Aiud. Un agent din trupele SASS a murit, la doar 31 de ani. I s-a facut rau la ieșirea din unitate Un tanar de doar 31 de ani, agent operativ la SASS (Structura Asociata pentru Masuri de Securitate Speciala) din cadrul Penitenciarului Aiud, a murit subit. Vestea deosebit de trista a fost…

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut in special pentru rolul din "The Full Monty", un film despre un grup de muncitori siderurgisti in somaj care incep o cariera de stripperi, a murit sambata la varsta de 75 de ani, informeaza AFP.Moartea actorului a fost confirmata printr-un comunicat de presa…

- Lovitura grea pentru antrenorul roman, inainte de Sarbatori. Mama lui Adrian Mutu, Rodica, a murit. Vestea cumplita a fost anunțata de catre sora antrenorului. „Drum lin catre ingeri, MAMA! Iti multumesc pentru tot ce mi-ai daruit! Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI…

- Alerta COD ROȘU de inundații in Alba și alte județe din țara, in 1 Decembrie. Zonele vizate și masuri ISU Avertizare hidrologica. A fost anunțat COD ROȘU de inundații pe raul Arieș in Alba și pe alte rauri din țara. Sunt anunțate scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile…

- Rona Hartner s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Artista și-a trait ultimele momente alaturi de familie, iar anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner, informeaza click.ro. Joi, 23 noiembrie, Rona Hartner a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau…

- Caz tragic in Cluj. Un tanar de 27 de ani, din județul Gorj, a murit in mod surprinzator dupa ce a jucat fotbal cu prietenii. Renato traia și lucra in Cluj-Napoca și nu era cunoscut ca fiind un tanar cu probleme de sanatate.In 8 noiembrie, tanarul s-a intalnit cu mai mulți prieteni ca sa joace fotbal.…

- Șoferi prinși la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului, pe drumuri din Alba. Ce masuri au luat polițiștii Doi șoferi din Alba și unul din județul Satu Mare sunt certați de polițiști, dupa ce au fost prinși in timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, pe drumuri…