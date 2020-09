Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 septembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au identificat și reținut, pentru 24 de ore, pe un tanar de 28 de ani, din comuna Ighiu, care este banuit de comiterea unui furt. Fapta a fost semnalata poliției in dimineața zilei de 20 septembrie. In sarcina acestuia…

- Ziarul Unirea Tanar din comuna Ighiu, cercetat pentru furt: A sustras 700 de euro și alte obiecte din incinta unui atelier auto Pe data de 20 septembrie un tanar din comuna Ighiu a fost reținut de polițiștii rurali din Galda de Jos, fiind banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Acesta ar fi patruns…

- Ieri, 13 septembrie 2020, in jurul orei 15.25, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Bucerdea Vinoasa, l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din comuna Ighiu, care circula cu un ATV, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 8 septembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața un barbat de 61 de ani, din comuna Intregalde, dupa ce l-au depistat in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice și cu permisul…

- Sambata, 29 august 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Tartaria au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 ani, din Cugir. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Ieri, 25 august 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 58 ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un moped pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 1 iulie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, sprijiniți de jandarmi, l-au identificat și reținut pe un barbat de 45 de ani, din comuna Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Alba Iulia, la un an, 4…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul Postului de Politie Nufaru impreuna cu cei ai Sectiei 1 Politie Rurala Tulcea au identificat un barbat in varsta de 24 de ani, din localitatea Malcoci, judetul Tulcea, banuit de savarsirea faptei.…