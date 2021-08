Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce forțele care se opun talibanilor in nordul Afganistanului au anunțat ca au ocupat trei districte aproape de valea Panjshir, centrul luptei de rezistența pentru eliberare, talibanii au recucerit zonele, a relatat Reuters. Talibanii au ajuns langa valea Panjshir, dupa ce au recucerit…

- Talibanii au ajuns langa valea Panjshir si au recucerit trei districte in nordul Afganistanului care cazusera saptamana trecuta in mainile unei militii locale, relateaza Reuters, citandu-l pe purtatorul de cuvant al mișcarii islamiste.

- OMS a anunțat ca este nevoie ca avioanele care preiau refugiati sa fie redirectionate spre Dubai pentru a incarca ajutoarele inainte de a ajunge in Afganistan.„Noi trebuie sa ducem provizii in tara pentru a-i ajuta pe cei ramasi in urma, in timp ce ochii lumii sunt acum atintiti asupra oamenilor care…

- Forțele care se opun talibanilor în nordul Afganistanului spun ca au ocupat trei districte din apropierea vaii Panjshir unde s-au adunat ce a mai ramas din forțele guvernamentale și alte grupuri milițienești, relateaza Reuters. Ministrul apararii, generalul Bismillah Mohammadi, care a promis…

- Forțele care se opun talibanilor in nordul Afganistanului au anunțat ca au ocupat trei districte aproape de valea Panjshir, care pare sa devina centrul unei lupte de rezistența pentru eliberarea de sub ocupația talibanilor, a relatat, sambata, agenția Reuters . Ministrul apararii din Afganistan, generalul…

- Mai mult de 18.000 de persoane au fost evacuate din Kabul de cand talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, a declarat vineri un oficial NATO, angajandu-se sa dubleze eforturile de evacuare, in timp ce criticile la adresa modului in care Occidentul gestioneaza criza sunt din…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…