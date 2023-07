TaiK lansează videoclipul piesei „Lasă-mă”, în colaborare cu Thalida TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul „Dau Palme”, albumul de debut al artistului. „Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am lucrat mult timp, iar cand am finalizat-o […] The post TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida appeared first on Arad 24 - Știri Conectate… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

