Taifunul Cempaka va lovi sudul Chinei. Sute de zboruri au fost anulate Cempaka, al saptelea taifun din acest an din China, va atinge, marti dupa-amiaza, zona de uscat, pe coasta provinciei Guangdong, conform prognozelor. Peste 200 de zboruri au fost anulate in provincia sudica chineza Guangdong, inaintea sosirii taifunului Cempaka, informeaza agentia Xinhua, marti. Observatorul meteorologic din China a reinnoit o avertizare cod galben de taifun. Autoritatile […] The post Taifunul Cempaka va lovi sudul Chinei. Sute de zboruri au fost anulate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

