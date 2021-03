Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș cu o rata de infectare cu coronavirus mult mai mica decat Timișoara, a reluat reprezentațiile in sala și invita in aceasta luna publicul la 11 spectacole, dintre care doua sunt premiere. Primul spectacol, „Cerere in casatorie” dupa A.P. Cehov, va avea loc…

- Consilierii locali din PSD Timiș reacționeaza la scandalul iscat zilele trecute intre primar și conducerea de la Piețe SA. Și problemele de la Colterm sunt in atenția aleșilor locali social-democrați. Prin intermediul unui comunicat de presa, grupul de consilieri locali ai PSD Timișoara, format din…

- Actorul Octavian Cotescu s-a nascut la 14 februarie 1931, la Dorohoi, judetul Botosani. A urmat Liceul National din Iasi intre 1942 si 1944, cand s-a inscris la Liceul Militar, mutat de la Iasi la Timisoara si, apoi, la Pitesti (desfiintat in 1945). Revenit la Iasi, a reluat cursurile Liceului National,…

- Gașca Psihodrom a lansat un nou videoclip extras din compilația sonora lansata la sfarșitul anului trecut ce cuprinde 12 compoziții semnate de diverși artiști locali și nu numai, de aceasta data melomanii putandu-se bucura de piesa The Hive semnata Laniard. Colectivul care funcționeaza sub numele de…

- Rapperul timișorean K-riga a lansat o noua melodie care poarta numele de „O sa fie bine”, melodia beneficiind și de un videoclip realizat de Alex Manderseit și Iulian Pirneci. Noul single a aparut duminica 24 ianuarie, ziua in care artistul timișorean a implinit varsta de 25 de ani și este o colaborare…

- Un notar din Timișoara a fost atacat de mai mulți indivizi, in urma cu puțin timp, in biroul sau din zona Piața Unirii. Mai mulți indivizi nemulțumiți de costul unor onorarii au intrat in biroul notarului public Viorel Panduru și au devenit rapid extrem de agresivi. Aceștia au inceput sa-l loveasca…

- Astazi se implinesc unsprezece ani de la trecerea in eternitate a lui Bela Kamocsa, unul dintre simbolurile muzicale ale Timișoarei. Artistul, care a fost membru fondator al trupei Phoenix, multiinstrumentist in formatiile Gramofon si Bega Blues Band si animator al peisajului muzical, s-a stins din…

- Data de 16 decembrie 1989 a ramas in istorie ca reprezentand inceputul sfarsitului pentru regimul condus de Nicolae Ceausescu. Revolutia de la Timisoara, care a cuprins evenimentele din intervalul 16-20 decembrie 1989, a initiat procesul de daramare a totalitarismului din Romania. „A fost momentul inaugural…