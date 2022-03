Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au adunat in Piața Victoriei, la ora 16.00, și cer oprirea razboiului. Se scandeaza lozinci impotriva agresiunii rusești. La eveniment participa și refugiați din Ucraina.In jurul orei 17.30, manifestanții au plecat in marș spre Ambasada Rusiei, unde iși vor continua acțiunea.Reprezentanții…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Avem dreptul deplin (…) sa…

- Sute de bucureșteni participa, sambata, la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean. In fața Ambasadei Ucrainei s-a scandat ”Ucraina” si ”Zelenski”, fiind intonat imnul tarii vecine. Apoi, participantii s-au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a protesta fata de invadarea Ucrainei si pentru…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Partidul AUR organizeaza, joi, un protest in fața Ambasadei Federației Ruse la București, pentru a condamna invazia militara in Ucraina. „Condamnam invazia militara a Rusiei in Ucraina. Suntem ingrijorați de soarta etnicilor romani de acolo și de amenințarile repetate asupra teritoriului Romaniei. AUR…

- Reprezentantul Rusiei la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins avertismentele SUA potrivit carora țara sa este pe cale sa atace Ucraina. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici saptamana viitoare, nici in saptamana…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Politia din Ucraina a arestat un grup de persoane suspectate ca pregateau revolte in masa in Kiev si in alte orase din Ucraina, pentru a provoca instabilitate, a anuntat ministrul de interne de la Kiev, Denis Monastirskii. Anunțul vine in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia. SUA si alte tari…