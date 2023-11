Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de kg de articole pirotehnice, intre care si artificii, detinute fara drept, au fost descoperite in locuinta unui barbat din Deva in urma unei perchezitii efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Hunedoara, intreaga cantitate fiind confiscata, a informat…

- In data de 07 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Hunedoara au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara emis de Tribunalul Hunedoara pe numele unui barbat din municipiul Deva. La locuința barbatului, polițiștii au identificat, ca fiind…

- La data de 4 noiembrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caras Severin, au demarat cercetarile intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si detinere…

- Patru puști cu aer comprimat și o luneta au fost confiscate de polițiști din locuința unei femei din Simeria. Armele ar fi fost trimise de fratele femii dintr-o țara a UE. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din Hunedoara au facut miercuri o percheziție la domiciliul unei femei…

- O femeie de 70 de ani a fost ucisa, sambata dupa-amiaza, in vestul țarii, iar principalul suspect este de negasit. Potrivit Poliției, acesta se numește Dragoi Caius Daniel și in acest moment este cautat de oamenii legii. Potrivit polițiștilor, barbatul ar fi omorat-o pe mama fostei sale concubine. Acesta…

- FOTO| 1.500 de kilograme de deșeuri PERICULOASE, ținute in condiții improprii au fost descoperite de polițiști, in curtea unei societați de colectare a deșeurilor FOTO| 1.500 de kilograme de deșeuri PERICULOASE, ținute in condiții improprii au fost descoperite de polițiști, in curtea unei societați…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au descoperit zeci de arme letale si neletale in timpul unei perchezitii domiciliare efectuate marti, in Timisoara, la un barbat de 58 de ani, intr-un dosar penal privind nerespectarea…

- Astazi, 29 august 2023, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au efectuat o perchezitie domiciliara, la un barbat, de 58 de ani, in municipiul Timisoara, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de nerespectarea…