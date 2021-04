Stiri pe aceeasi tema

- Sute de doze de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19 sunt aruncate in fiecare zi in Stockholm pentru ca oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT - transmite dpa din Oslo. Johan Styrud, de la Asociatia medicala din Stockholm,…

- Johan Styrud, de la Asociatia medicala din Stockholm, a spus ca este imposibil sa se gaseasca suficienti doritori pentru a vaccina suficient de repede, fapt pentru care, daca vaccinul nu este administrat in cateva ore, dozele respective trebuie sa fie aruncat. Styrud a subliniat, insa, ca beneficiile…

- Sute de doze de vaccin anti-Covid AstraZeneca sunt aruncate in fiecare zi in Stockholm pentru ca oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic-sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT, scrie Agerpres . Johan Styrud, de la Asociatia medicala din Stockholm, a spus ca este…

- Sute de doze de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19 sunt aruncate in fiecare zi in Stockholm pentru ca oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT - transmite dpa.

- Sute de doze de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19 sunt aruncate in fiecare zi in Stockholm pentru ca oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, anunta un medic din Suedia, informeaza Agerpres , care preia dpa. Johan Styrud, de la Asociatia medicala din Stockholm, a spus ca este imposibil sa se…

- Pe 5 martie 2020, la un eveniment similar, Mihaela Minca și fiicele sale, Cassandra, Ana, Anda și Bianca din clanul Sadoveanu, au luat parte la o expoziție mistica de la Institutul Cultural Roman.„In aceasta seara suntem invitate la recepția de final de festival Europalia Romania in Sufrageria Regala…

- Locuitorii din zona Peninsulara a municipiului au trimis primariei Constanta o sesizare Oamenii s au saturat ca solicitarile lor sa fie ignorate de fiecare administratie locala Acestia isi doresc mai multe pubele pentru reciclarea selectiva si cosuri de gunoi Peninsularii solicita autoritatilor reinfiintarea…

- Suedia a decis sa opreasca procesul de reproducere a nurcilor in crescatorii in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, relateaza dpa potrivit Agerpres. Fermele de nurci vor avea voie sa pastreze animalele de reproductie, care numara in prezent circa 90.000…