- Politia investigheaza sute de cazuri separate privind posibile fraude la eliberarea a peste 1.100 de certificate de vaccinare, a declarat vineri purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog. In plus, in ultima saptamana au fost date 21.500 de amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie.

- Apar informații noi despre medicul gorjean, Ionut Victor Baloi, din comuna Pades, care afost acuzat ca a falsificat mai multe certificate de vaccinare. Acesta a fost descoperi dupa ce mai mulți pacienți sosiți in stare grava la spital aveau forme grave de Covid-19, deși figurat ca fiind vaccinați. Oamenii…

- Amplifica certificatele verzi pandemia? Poliția are in lucru peste 300 de DOSARE de vaccinari false Amplifica certificatele verzi pandemia? Poliția are in lucru peste 300 de DOSARE de vaccinari false Politistii au in instrumentare 335 de dosare penale privind posibile fraude inregistrate in procesul…

- „Mi se pare absolut incredibil sa-ti faci business din asa ceva. Exista niste grupuri pe Facebook care vand certificate Covid. Mi se pare absolut incredibil sa-ti faci business din asa ceva. Va anunt ca Politia Romana a primit deja informatiile si va actiona repede. Cum va puteti lua un certificat,…

- O serie de pacienți bolnavi de COVID-19, care aveau certificate de vaccinare dar prezentau o evoluție discrepanta a bolii, l-au determinat pe Cristian Oancea, managerul spitalului ”Victor Babeș” din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Vaccinarea la chiuveta”: 200 de dosare penale și 400 de persoane cercetate pentru falsificarea certificatelor de vaccinare anti-COVID in Romania „Vaccinarea la chiuveta”: 200 de dosare penale și 400 de persoane cercetate pentru falsificarea certificatelor de vaccinare anti-COVID in Romania Ministrul…

- „Discrepanța intre evoluția bolii și modul in care ei s-au declarat a fi vaccinați, chiar daca au certificatul de vaccinare, ne-a facut sa ne punem intrebari, iar acest fenomen a aparut in mod special la persoanele vaccinate cu doza unica. Sa nu fie vorba, intre ghilimele, de vaccinarea la chiuveta.…

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara au ajuns pacienți in stare grava, cu COVID-19, pretinzand ca sunt vaccinați, dar cu certificate false de imunizare.Vina le aparține medicilor de familie care accepta contra unor sume de bani sa emita adeverințe fictive de vaccinare, spun infecționiștii.…