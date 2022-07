Suspendare ”momentană” a livrărilor de gaze algeriene spre Spania, în urma unui incident Grupul de petrol si gaze algerian Sonatrach a anuntat – duminica – ca livrarea de gaze algeriene spre Spania prin gazoductul submarin Medgaz este „momentan” suspendata din cauza unui incident „in partea spaniola”, relateaza AFP. „Un incident s-a produs in partea spaniola, spre sfarsitul diminetii de duminica, la gazoductul Medgaz”, care leaga Algeria de Spania, „provocand o intrerupere momentana a aprovizionarii cu gaze a Spaniei”, a precizat Sonatrach intr-un comunicat. „Echipele tehnice spaniole sunt pe teren pentru a efectua reparatiile necesare si a restabili aprovizionarea Spaniei cu gaze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters.…

- ”Functioneaza”, a declarat un purtator de cuvant al companiei Nord Stream pentru AFP, fara a preciza, totusi, cantitatea de gaz livrata. Guvernul german se temea ca aceasta conducta nu va fi redeschisa de Moscova dupa incheierea reparatiilor. Potrivit datelor transmise de Gazprom catre Gascade, operatorul…

- Guvernul rus a decis, duminica, sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea…

- Grupul celor sapte democratii cele mai industralizate (G7) a anuntat duminica interzicerea importurilor de aur rusesc in cursul summitului organizat in Alpii bavarezi intr-un context marcat de razboiul in Ucraina si de repercusiunile sale asupra pietei energiei si cerealelor, scrie

- Chiar și orașele, și locuitorii Ucrainei aflați la sute de kilometri de front sunt intr-o situație dificila. Cum arata problemele oamenilor peste care criza economica, prognozata pentru toata planeta, a venit mai repede. Inainte de razboi, romanii cumparau alimente ieftine din Ucraina. Acum, ucrainenii…

- Rusia va oferi posesorilor de euroobligatiuni sa accepte un sistem de plati care evita infrastructura financiara occidentala, a declarat ministrul rus de Finante Anton Siluanov, potrivit cotidianului rus Vedomosti. Anterior, Rusia a propus statelor care exporta gaze naturale sa isi deschida un cont…

- Grupul german Uniper SE intentioneaza sa mentina importurile de gaze naturale din Rusia inca un deceniu, chiar daca Europa cauta sa-si reduca dependenta de piata rusa, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a anunțat miercuri ca Guvernul sau, impreuna cu compania petroliera austriaca OMV, a fost de acord sa plateasca in ruble pentru importurile de gaze rusești. Anterior, Rusia a suspendat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria pentru ca nu s-au conformat cererilor…