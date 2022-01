Concurenții și fanii emisiunii Survivor Romania 2022, difuzata de Pro TV, au aflat, in ediția difuzata marți seara, cine parasește competiția, dintre cei trei reprezentanți ai echipei „Faimoșilor” care fusesera nominalizați in cadrul consiliului. Andreea Tonciu, cantareața Otilia Bilionera și fostul fotbalist Robert Nița fusesera propuși pentru eliminarea din cadrul Survivor Romania 2022, iar votul […] The post Survivor 2022. Inca o eliminare in echipa „Faimoșilor”. Andreea Tonciu a parasit competiția - primele declarații - VIDEO first appeared on Ziarul National .