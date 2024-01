Șuruburi slăbite sau montate incorect la Boeing 737 Max 9 Compania aeriana care deține cele mai multe avioane Boeing 737 Max 9 a declarat ca a gasit in timpul verificarilor mai multe nereguli. Printre acestea șuruburi slabite sau montate incorect. Dupa ce un avion Boeing 737 Max 9 a pierdut, in timpul unui zbor, o parte a fuzelajului, Adiministrația Federala a aviației din SUA a cerut ca toate avioanele din modelul respectiv sa fie verificate. United Airilnes deține in acest moment 79 de aeronave Boeing 737 Max 9. Toate aceste au fost oprite de la zbor și verificate. In timpul unei curse de vineri a companiei Alaska Airlines, o parte a fuzelajului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

