SURSE Udrea ar fi ieșit din țară prin Vama Giurgiu Polițiștii nu au gasit-o acasa pe Elena Udrea, la casa din Corbeanca, unde s-au deplasat in cursul dupa-amiezei de joi pentru a pune in executare sentința Inaltei Curți de condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, au declarat pentru G4Media.ro surse polițienești. Avocatul Elenei Udrea a declarat dupa condamnare, potrivit televiziunilor de știri, ca Elena Udrea se afla in țara. UPDATE 16.24 Elena Udrea ar fi ieșit prin țara prin vama Giurgiu. Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentinței pronunțate de complet in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

