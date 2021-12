Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul care a ieșit de la Guvern sunt alocați doar 6.71% din PIB pentru investiții, iar Florin Cițu ar dori sa creasca acest procent pana la pragul de 7%, potrivit știripesurse.ro. Asta nu este insa tot. Cițu nu este, se pare, de acord nici ca proiectul sa treaca fara a avea finanțate proiectele…

- Liderul PNL, Florin Cițu nu este de acord ca bugetul sa treaca fara 7% din PIB pentru investițiții. In proiectul care a ieșit de la Guvern sunt alocați doar 6.71% din PIB pentru investiții, iar Florin Cițu ar dori sa creasca acest procent. De asemenea, Florin Cițu nu este de acord ca proiectul…

- Proiectul de buget se discuta intre premier și șefii partidelor, intr-o ședința programata luni, 20 decembrie. Imediat dupa aceasta ședința, Executivul ar urma sa aprobe proiectul. Ședința de luni se desfașoara la Guvern, cu participarea premierului Ciuca și a președinților celor trei partide ale Coaliției…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a vorbit, joi seara, la TVR, despre ce are de facut noul guvern condus de Nicolae Ciuca. "Este un alt șoc, au crescut prețurile. Care sunt masurile? Cele mai bune sunt acelea prin care se cresc locuri de munca și salarii. Nu creșterea taxelor este soluția.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, l-a propus joi, pe Nicolae Ciuca, in ședința BEX care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, drept candidat PNL pentru funcția de premier. S-a votat pentru susținerea lui Nicolae Ciuca, in unanimitate. Puterea.ro a facut publica informația ca exista un acord…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Discuțiile pentru formarea unei majoritați in Parlament care sa susțina Guvernul Ciuca au intrat in impas, dupa ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Liderii celor doua partide au avut, duminica, o intalnire la o vila de protocol din București, in prezența premierului desemnat, insa, potrivit unor…