Stiri pe aceeasi tema

- Surse guvernamentale au declarat, pentru MEDIAFAX, ca premierul Ludovic Orban a sunat sambata dimineața la Poliție ca sa se intalneasca cu un comisar, dupa ce acesta a aparut intr-o fotografie, alaturi de alți miniștri, fara masca și fumand in biroul sau.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa…

- Ziarul Unirea Premierul Orban, amendat cu 3000 de lei pentru nepurtarea maștii și fumat in spații inchise Doua amenzi in cuantum de 3.000 de lei au fost platite de catre Premierul Ludovic Orban pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise, dupa ce o poza cu liderul PNL in care nu respecta aceste…

- Premierul Ludovic Orban a fost amendat pentru fumat in spatiu inchis si pentru nepurtarea mastii, in urma publicarii fotografiei din 25 mai, de la intalnirea informala de la Guvern, in care apare fumand in biroul din Palatul Victoria.

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul. Potrivit informarii,...

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul.Potrivit informarii, premierul a platit sambata cele doua amenzi prin intemediul platformei ghiseul.ro. „Prim-ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a platit, sambata, doua amenzi in cuantum de 3.000 de lei pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise, dupa ce o poza cu liderul PNL in care nu respecta regulile acestea a fost publicata vineri de social-democratul Eugen Teodorovici.

- Premierul Ludovic Orban se intalneste miercuri, la Palatul Victoria, la ora 10,00, cu reprezentantii organizatorilor de concerte si evenimente culturale din Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului, potrivit Agerpres.Citește și: Revoluție in Poliție! Sistem de recunoaștere faciala…

- Radu Banciu, realizatorul emisiunii ”Lumea lui Banciu”, de pe B1TV, a fost amendat de polițiști cu o impresionanta suma. Mai mult, el spune ca i s-a comunicat o anumita suma a amenzii, dar s-a trezit cu una de cinci ori mai mare. Cu 10.000 de lei a fost amendat Radu Banciu, dupa ce a fost [...]