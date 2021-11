Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile pentru conducerea guvernului au trecut de la numele liderilor PNL Și PSD, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, la politicieni din eșalonul doi al partidelor. Este vorba despre Nicolae Ciuca, dorit de Cotroceni. Nu in ultimul rand, de partea PSD, Alexandru Rafila a aparut ca propunere serioasa…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Previzualizeaza intr-o fila noua Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca șansele realizarii alianței dintre PNL și PSD au crescut exponențial in ultimele zile. Mai exact, președintele Iohannis il incurajeaza pe Florin Cițu sa ajunga la o ințelegere cu Partidul Social Democrat, pentru a-l elimina…

- Președintele Klaus Iohannis, va susține astazi, 4 noiembrie 2021, o declarație de presa la ora 18.00, de la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.Libertatea va transmite, in regim LIVE TEXT, principalele declarații ale președintelui. Declarațiile șefului statului vin…

- Varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR, cu susținerea parlamentara a minoritaților naționale, parea a avea multe șanse de reușita la momentul desemnarii lui Nicolae Ciuca ca premier, de catre Iohannis. Acum lucrurile au luat o noua intorsatura. PSD a transmis ca discuțiile pentru formarea noului guvern…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, premierul desemnat Nicolae Ciuca și președintele PNL, Florin Cițu, s-au intalnit marți seara din nou pentru a discuta despre susținerea unui nou guvern, au transmis surse politice pentru Hotnews. Negocierile s-au incheiat fara…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, marți seara, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala, dupa ce cabinetul condus de Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura . Moțiunea intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!” și inițiata…