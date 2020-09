Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la Palatul Parlamentului, cum ar defini ziua de luni, cand motiunea de cenzura nu a putut fi dezbatuta, Grindeanu a spus: "E o clarificare. In acest moment, dupa ce ce ati vazut ieri, in Parlament, lipsa de cvorum, este clar ca PNL, USR, UDMR, PMP sunt la putere. Cei care au vrut sa treaca…

- Dupa ce nu s-a facut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Ludovic Orban, Partidul Social Democrat, cel care a depus moțiunea, a anunțat excluderea celor 5 parlamentari care "au tradat". Totodata, partidul condus de Marcel Ciolacu a acuzat PNL ca "a cumparat parlamentari…

- PSD mai pierde doua voturi inaintea moțiunii de cenzura. Senatorul PSD, Carmen Dan a anunțat intr-un mesaj pe Facebook ca nu va participa la vot pentru ca se afla in izolare dupa ce mama sa s-a infectat cu coronavirus. De asemenea, deputatul PSD, Catalin Radulescu are bronșita și se afla internat in…

- PSD este singurul partid care poate invinge acest monstru politic, cu cele doua capete ale sale, Orban și Iohannis, și singurul partid care poate salva Romania de la falimentul garantat de guvernarea PNL,...

- Din cei 253 capete de mistreți gasiți morți in 24 Fonduri de Vanatoare, 199 capete au fost pozitivi și 54 capete negativi, iar din cele 2393 capete mistreți impușcați in 49 Fonduri de Vanatoare, 96 capete de mistreți, au fost declarați pozitivi, iar 2297 capete mistreți negativi, in urma examenelor…

- Deputatul a fost contactat de Digi21.ro confirmand incidentul dintr-o benzinarie si negand faptul ca i-a jignit pe oamenii legii. Catalin Radulescu sustine ca a decis sa nu mai poarte masca deloc si ca va contesta sactiunile pe care le va primi. In acest sens, deputatul are si o explicatie: "președintele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca Deputatul Mitraliera” sau „Deputatul AKM” sustine ca a fost grav jignit de liderul PSD Arges si a anuntat ca din acest motiv ii face plangere penala lui Ion Minzina pentru calomnie si denigrare.

Festivalul britanic Download va transmite weekend-ul viitor 20 de ore de concerte, interviuri si continut interactiv pe Facebook si YouTube.Intr-un anunt publicat luni, organizatorii festivalului au precizat ca show-urile vor fi difuzate o singura data, potrivit news.ro.