Stiri pe aceeasi tema

- Primele meciuri din sezonul 2022 in circuitul WTA vor avea loc, in noaptea de sambata spre duminica, la turneul de la Adelaide, Australia, singura reprezentanta a Romaniei fiind Irina Fetecau, pe tabloul de calificare. Competiția WTA 500 de la Adelaide are pe afiș primele doua jucatoare ale lumii, Ashleigh…

- Ideea îndepartarii lui Viktor Orban din fruntea politicii ungare reprezinta un obiectiv pentru multa lume. Cele mai stranii strategii au fost utilizate pâna acum, dar toate au eșuat. Și nici ultima nu pare mai folositoare!Primarii opoziției, ONG-urile, partenerii europeni ai adversarilor,…

- Simona Halep, primul titlu din 2021. Fostul lider mondial incheie anul in forța, chiar daca nu a mai fost prezenta pe terenul de tenis. Dupa un sezon dificil, presarat cu accidente, numarul 20 WTA se pregatește pentru debutul viitorului sezon, ce va fi in Australia. Pana atunci, numarul 20 mondial a…

- Norvegia și Suedia au obținut victorii, joi, în Grupa Principala II (din care face parte și România) a Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania. Surpriza zilei a fost furnizata de Slovenia: a obținut o remiza împotriva Rusiei, scor 26-26, în Grupa Principala I.Rezultatele…

- Odata cu sarcina și nașterea micuței Josephine Ana Maria, Gina Pistol a fost marea absenta a sezonului 4 din „Asia Express”. Vedeta a fost inlocuita de Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor. Sezonul s-a terminat, iar fanii spun ca Irina a facut fața cu brio. Același lucru l-au spus și despre cuplul caștigator…

- Anunț-surpriza facut de Simona Halep. Ocupanta locului 20 WTA s-a aflat la Cluj-Napoca, in acest week-end, pentru a susține din tribune, echipa de Cupa Davis a Romaniei. Ea a fost martora victoriei cu 3-0, a jucatorilor in randul carora s-a aflat și Horia Tecau, care-și anunțase retragerea dupa partida.…

- Experții in sanatate cred ca punctul in care aceasta pandemie va putea fi complet controlata se afla undeva intre momentul actual și finalul lui 2022. Astfel, s-ar putea intrezari și finalul erei Covid, odata cu stapanirea lui. Primele țari care vor ieși din pandemie, cu o combinație intre rate mari…

- Simona Halep a ieșit din Top 20 mondial dupa dupa mai bine de 8 ani. "Am șanse sa ajung din nou in top 10" e convinsa Simona, care a renunțat sa plece in cantonamente in Dubai sau Australia, cum facea atunci cand il avea antrenor pe Darren Cahill.