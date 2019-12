Surpriză pentru o chelneriţă: gestul neaşteptat făcut de clienţi Adriana Edwards este o tanara care lucreaza ca chelnerița la restaurantul Dennys din Galveston, SUA. De curand, aceasta le-a povestit unor clienți pe care i-a servit la restaurant ca stranhe bani pentru a-și putea cumpara o mașina, dat fiind ca pentru a ajunge la serviciu și inapoi acasa merge pe jos 22 de kilometri in fiecare zi. Astfel, tanara petrece cinci ore pe drum, potrivit libertatea.ro.



Clienții respectivi, un cuplu care a preferat sa-și pastreze anonimatul, au fost impresionați de povestea Adrianei și au decis sa-i intinda o mana de ajutor. La cateva ore dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O chelnerița din orașul american Galveston a avut parte de cea mai mare surpriza din partea unor clienți. Aceștia i-au facut un cadou neașteptat dupa ce au aflat ca merge peste 20 de kilometri pentru a ajunge la locul de munca, relateaza sinembargo.mx.Adriana Edwards este o tanara care lucreaza ca chelnerița…

- Povestea a fost facuta cunoscuta de un alt roman, care a fost impresionat de gestul lui Constantin."El este Troncota Constantin! ...Un "Super Roman " care merge din parcare in parcare, și bate in usile tuturor tirurilor cu numere de Romania, pentru a-i duce pe Romani sa voteze, cu masina…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor in parteneriat cu Agenția Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brașov, organizeaza sarbatorirea festiva a familiilor brașovene care au implinit peste 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cadrul manifestarii ,,Nunta de Aur”, aflata la…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Rebrișoara a ajuns la spital, sambata, in jurul pranzului, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea in spatele unui tractor cu remorca, al carui șofer a efectuat un viraj spre stanga. Accidentul a avut loc pe fondul nepastrarii distanței corespunzatoare…

- De cate ori, ”rasfoind” paginile de internet sau profile pe pagini de socializare, am trecut mai departe peste strigate de ajutor ale unor parinți, frați, rude sau prieteni care incercau din rasputeri sa obțina un ajutor pentru o persoana aflata intr-o situație medicala delicata? Unul dintre noi, un…

- Casa de moda britanica Burberry Group Plc isi incurajeaza clientii sa dea o noua sansa vechilor produse prin revanzarea lor online, o miscare care ar putea sa genereze mai multi clienti in perioada sarbatorilor si sa creasca atractivitatea marcii in randul celor preocupati de impactul industriei…

- Senator PNL Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorilor și personalului asimilat, nu doar a chiriei, ci și a ratei platite pentru achiziționarea unei locuințe, in cazul in care aceștia nu primesc locuințe de serviciu, scrie Mediafax.Inițiativa…

- Vești uriașe pentru o categorie de angajați din Romania! Aceștia primesc un nou ajutor financiar din partea statului. Potrivit proiectului aflat in dezbaterea Senatorilor, vor primi bani pentru... Citeste AICI cine sunt norocoșii care vor beneficia de ajutor financiar, dar și cum pot folosi banii...…