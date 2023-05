Surpriză pentru CSA Steaua. Vasile Dîncu a retras inițiativa de modificare a Legii Sportului Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, a retras proiectul de lege pentru modificarea Legii Sportului, propus impreuna cu alți doi parlamentari PSD, in aprilie 2023. in Senat, Propunerea viza acordarea dreptului cluburilor de drept public de a participa in ligile profesioniste. Cu toate ca Dincu și reprezentanții CSA Steaua au afirmat ca modificarea propusa nu ar fi fost facuta special in favoarea echipei roș-albastre, nu au lipsit speculațiile ca aceasta ar fi avut cel mai mult de caștigat in urma schimbarii Legii Sportului. Cum inițiativa lui Vasile Dincu a intampinat opoziție și a primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicholas David Ionel, locul 196 ATP, a fost eliminat, luni, in primul tur al calificarilor turneului de grand slam de la Roland Garros.Sportivul roman a fost invins de belgianul Gauthier Onlin, locul 206 ATP, scor 6-2, 6-3, intr-o ora si 13 minute, conform News.ro. CITESTE SI BREAKING NEWS A…

- Liga Profesionista de Fotbal si detinatorul drepturilor tv au operat unele modificari in programul ultimelor meciuri ale editiei 2022-2023 a Superligii Romaniei.Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT si ORANGE SPORT. CITESTE SI Naționala Argentinei va face un turneu in…

- FCSB și CFR Cluj au aflat ziua și ora la care se vor confrunta in meciul retur din play-off-ul Superligii la fotbal. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor 7 și 8, primele din returul play-off-ului și play-out-ului.

- Liga Profesionista de Fotbal a dat publicitații programul etapelor a 5-a și a 6-a play off-ului și play-out-ului Superligii. Derby-ul dintre Farul Constanța, lidera la zi, și campioana CFR Cluj, ocupanta locului secund, se joaca sambata, 22 aprilie, de la ora 20.30.Programul etapei a 5-a play off/play…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul etapei a patra din play-off și play-out. Lupta la varful clasamentului continua pentru Farul Cosntanța, care joaca in deplasare la FCSB, in timp ce CFR Cluj are o sarcina teoretic mai ușoara, cu Sepsi OSK

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul meciurilor din prima etapa de play-off/play-out, iar cele mai interesante partide ale rundei se anunța a fi FCSB - CSU Craiova (sambata, ora 20:00) și CFR Cluj - Rapid București (duminica, ora 19:00).

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 29-a: PORTAR Karlo Letica (FC Hermannstadt / 26 de ani) – A fost in zi mare! A aparat șase suturi, printre care un penalty. FUNDASI Dorinel Oancea (U Cluj / 25 de ani) – [...]…

- Toți pensionarii din Romania vor fi vizați de schimbarile care se pregatesc la Legea pensiilor! Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, are termen-limita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…