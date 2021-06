SURPRIZĂ! LG a încetat să mai producă smartphone-uri La inceputul lunii aprilie, LG confirma zvonurile si anunta oficial ca va iesi de pe piata telefoanelor mobile. Acum, la mai putin de doua luni distanta, compania coreeana deja a incetat sa mai produca smartphone-uri. Conform Asia Business Daily, 31 mai a fost ultima zi in care LG a mai produs telefoane. Fabrica in care LG si-a construit cea mai mare parte a dispozitivelor mobile, localizata in Vietnam, va fi reprofilata si va produce aparate de uz casnic, o alta nisa pe care compania coreeana activeaza. LG inca nu este, inca, iesita complet din piata telefoanelor mobile. Va mai activa pana in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

