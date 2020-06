Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Claudiu Bleonț va candida pentru postul de primar al comunei Beliș și are susținerea PNL! Deputaul liberal Ovidiu Raețchi l-a asigurat de prijinul sau și il vede pe Bleonț ”un proiect important pentru partid”,Raețchi crede ca planul lui Bleonț este unul ”cu relevanța naționala” și…

- Celebrul actor Claudiu Bleonț vrea sa faca o ”figura” și pe scena politica, așa ca a decis sa iși incerce norocul la alegerile locale. Bleonț va candida pentru postul de primar in Beliș, ”o comuna de munte de langa Cluj”, cum o descrie artisul.Bleonț a primit ”binecuvantare” de la București,…

- Medicul Madalina Munteanu, care la sfarșitup lunii mai și-a dat demisia din USR, invocand acuzații grave la adresa liderilor formațiunii, s-a inscris in PSD, organizația municipala. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa organizate la pranz, in parcul din spatele Palatului Comunal.La…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a comentat duminica, la Antena 3, zvonul potrivit caruia ar putea candida din partea liberalilor pentru Primaria sectorului 2. Raspunsul a fost o adevarata surpriza. Saptamana trecuta, AEP a propus organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala informația aparuta in spațiul public potrivit careia Calin Popescu Tariceanu va candida din partea…

- Actorul a povestit, pentru Monitorul de Cluj, ca viziteaza comuna Beliș și împrejurimile de când era copil, iar de câtva timp locuiește în comuna clujeana. „M-am mutat de câteva luni în Beliș, fiind în Apuseni de 55 de ani, de la 5 ani…

- Un american a avut parte de o surpriza la care nici nu se putea gandi vreodata. Barbatul aștepta sa iși primeasca ajutorul social, dar in schimb, in cont i-au intrat peste 8 milioane de dolari.

- ,,In Baia Sprie, se vedeau deja semnele unui trafic redus, atat in zona marketului cat si in rest, de asemenea, putin masini se incumetau sa iasa. Urcand Gutaiul, suntem departe de coloanele de dimineata de odinioara, insa se circula. Marea majorotate a masinilor care circulau erau cele de marfa, dube…