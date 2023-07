Surdo-muți de ocazie, pe litoral. Atenție cui oferiți bani! Odata cu sosirea puhoiului de turiști pe litoral se muta acolo și puhoiul de escroci. De muște ori se ascund la umbra unor asociații umanitare fantoma, pentru a parea cat mai credibili. Cel mai recent incident a avut loc aseara, cand doua tinere de 23 și 25 de ani, din comuna Barbulești, județul Ialomița, au fost depistate de polițiștii locali in Zona Peninsulara, respectiv in Portul Tomis, in timp ce solicitau diverse sume de bani de la trecatori, clienți aflați la terasele din zona, simuland faptul ca sunt surdo-mute, scrie replicaonline.ro Mai mult, pentru a fi mai credibile, cele doua prezentau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

