Supranumit 'Oracolul din Bălcești', Dumitru Dragomir face previziuni sumbre Dumitru Dragmir, fost președinte LPF, supranumit ”Oracolul din Balcești”, a facut previziuni sumbre in ceea ce privește viitorul omenirii. “Nu vom avea niciodata roboți care joaca fotbal. Nici in urmatorii 2000 de ani. Dar vom avea roboți care sa ne faca cumparaturi și care sa ne impuște. Sa ne extermine, o sa vedeți. Nu o sa traiesc eu vremurile, dar așa va fi. Roboții noștri ii impușca p-aia cu roboții lor și invers”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro. ”Șprițul pana se curața omenirea nu o sa dispara. Șprițul, mititeii și manelele nu o sa dispara niciodata. Uitați-va ce e in cluburi”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al LPF Dumitru Dragomir și-a dat cu parerea la Romania TV despre cine ar putea deveni urmatorul președinte al Romaniei. ”Cele mai mari șanse le are Ciolacu. A greșit mult in ultimele trei luni, dar are partidul. Dar ar putea veni unu fixat de Uniunea Europeana și ala e. Eu imi pun intrebarea:…

- „Provocarile cu care s-au confruntat companiile și angajații in 2023 ar putea fi descrise succint in 5 cuvinte: dileme, viteza, presiune, transformari, oameni”, a declarat Alina Sirbu pentru Adevarul.

- Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, ajuns sa fie cunoscut și ca ”Oracolul din Balcești” pentru previziunile sale privind rezultatele meciurilor, a intrat și pe nișa politica și a dezvaluit ce crede ca se va intampla la alegerile din 2024.„AUR va caștiga alegerile, europarlamentarele ca astea…

- Fostul președinte al LPF, supranumit și Oracolul de la Balcești pentrui previziunile sale, este convins ca sezonul acesta va fi, in sfarșit, cel norocos pentru Gigi Becali, FCSB urmand a caștiga titlul cu toate ca, mai ales in play-iff i se vor pune multe obstacole in speranța ca ar putea fi opriți.…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a povestit ce șoc a trait la un restaurant de lux din București. „Daca vrei pește sa nu te duci la restaurant, stai acasa. Cumperi de la alimentara sau de la alte magazine pește și ți-l faci acasa cu 100 de lei. Am fost cu nevasta-mea la o masa in doi și am…

- Dumitru Dragomir nu are deloc mila de Irinel Columbeanu, care a ajuns sa locuiasca intr-un azil din Ghermanești, dupa ce și-a pierdut intreaga avere. Fostul șef al Ligii de Fotbal este ingrijorat doar de starea de sanatate a fostului milionar.Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca intr-un azil din Ghermanești,…

- Dumitru Dragomir spune ca „doamna Clotilde Armand cauta un scandal, pentru ca ei au nevoie de un scandal acum”. Totul a plecat de la un gard. Gardul din beton, aflat in fața hotelului detinut de fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și aflat pe domeniul public, a fost demolat cu ajutorul…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat vineri seara, la cateva ore dupa vestea-șoc anunțata de Mircea Lucescu: plecarea de la Dinamo Kiev și retragerea din cariera de antrenor. „Oracolul din Balcești” il catalogheaza pe Dumitru Dragomir „unul dintre cei mai…