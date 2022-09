Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata totala afectata de seceta s-a extins la 462.059 hectare, in 35 de judete si in zona municipiului Bucuresti, in crestere cu 4.629 hectare fata de raportarea de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Suprafata agricola afectata de seceta a crescut la 450.198 de hectare in 35 de judete, iar aproape jumatate, respectiv 206.815 hectare, a fost cultivata cu grau si triticale, a transmis, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). De asemenea, au mai fost afectate de seceta 112.542…

- Suprafața de culturi din Romania afectata de seceta a ajuns luni la peste 430.000 de hectare, a anunțat Ministerul Agriculturii. Ministerul a anunțat ca pana joia trecuta au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața de 430.996 de hectare. Au fost afectate culturi din…

- Ploile din ultimele zile nu pot repara raul facut de perioadele lungi fara precipitații din ultimele luni. Astfel, suprafața de culturi afectata de seceta din aceasta vara a trecut de 413.000 de hectare, a anunțat astazi Ministerul Agriculturii. Potrivit Ministerului Agriculturii, au fost intocmite…

- Suprafața totala afectata de seceta a crescut la 337.000 de hectare Foto: aradon.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Suprafața totala afectata de seceta a crescut la 337 de mii de hectare în 33 de județe, potrivit Ministerului Agriculturii. Ministrul Petre Daea a anunțat ca producția…

- Suprafata afectata de seceta este de 267.985 hectare, in 30 de judete Foto: Arhiva. Suprafata afectata de seceta, conform datelor raportate pâna marti, este de 267.985 hectare, în 30 de judete, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii. Aceasta suprafata este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri in ședința de Guvern, ca pana la aceasta data, in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafața de grau. El a dat asigurari ca graul recoltat asigura nevoia interna și cantitatea da și posibilitatea de export. „Am urgentat recoltatul pentru a…

- Suprafata totala afectata de seceta a urcat la 150.000 de hectare Foto: antenasatelor.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Suprafata totala afectata de seceta a urcat la 150.000 de hectare, potrivit datelor comunicate de 20 judete, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. …